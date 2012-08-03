С 10 августа ЮЖД запускает электропоезд сообщением Харьков - Белгород

В пятницу, 10 августа, с платформы пригородного терминала Б вокзала Харьков-Пассажирский в первый рейс отправится электропоезд повышенной комфортности № 816/815 Южной железной дороги, который обеспечит беспересадочное сообщение между Харьковом и Белгородом.

Об этом сообщает пресс-центр Южной железной дороги.

По их данным, поезд будет отправляться из Харькова в 8.50 (киевское время), прибывать в Белгород в 11.15 (московское время) ежедневно, кроме четверга.

Отправление из Белгорода в Харьков – в 14.43 (московское время), прибытие – в 15.10 (киевское время).

Напомним, что с 10 августа по инициативе российской стороны - ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), которая является партнером Южной железной дороги в осуществлении пригородных перевозок в международном сообщении, отменяются пригородные поезда на маршруте Харьков - Белгород. При этом курсирование «белгородских» электричек формирования ЮЖД и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет ограничено приграничными станциями Казачья Лопань и Наумовка, соответственно, без заезда на территорию сопредельного государства.