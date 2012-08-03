НКРСИ утвердила порядок осуществления госнадзора за рынком телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвержден Порядок осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно сообщению, принятия данного документа «является очередным шагом в направлении усовершенствования законодательства» в части осуществления государственного надзора за выполнением законодательства о телекоммуникациях.

В данное время государственный надзор за рынком телекоммуникаций регламентирован решением НКРС Украины "Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций" от 27.10.06 г. № 426, которое зарегистрировано в Минюсте 17.11.06 г. под № 1207/13081. В настоящее время нормы этого документа не согласовываются с рядом норм Закона Украины «О телекоммуникациях» в результате внесения в последний изменений Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий, которые осуществляют государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг», а в некоторых положениях противоречат данным законам.

В начале текущего года в НКРСИ был разработан проект Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций, который удовлетворяет нормам действующего законодательства. Проект Порядка был принят за основу решением комиссии № 89 от 23.02.2012 г. и прошел общественное обсуждение.

В утвержденном в пятницу, 3 августа, НКРСИ Порядке осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций, в частности, определены: порядок организации государственного надзора за рынком телекоммуникаций; порядок проведения плановых и внеплановых проверок и основные задания государственного надзора, среди которых, - контроль за качеством телекоммуникационных услуг, за наличием предусмотренных законом лицензий и других разрешительных документов, проверка выполнения операторами, провайдерами телекоммуникаций лицензионных условий законодательства, стандартов, других нормативных документов в сфере телекоммуникаций, предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства субъектами рынка телекоммуникаций во время осуществления их деятельности. Порядком определены также права и обязанности субъектов рынка телекоммуникаций и комиссии при осуществлении государственного надзора.

Проект решения НКРСИ «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций» будет направлен комиссией для согласования в Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.