Клюев обещает всем регионам школьные автобусы до 1 сентября 2013 года

До конца текущего года сельские районы Украины получат около тысячи новых автобусов в рамках Государственной целевой социальной программы равного доступа сельских детей к качественному образованию «Школьный автобус».

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев во время торжественной церемонии передачи 37 школьных автобусов представителям Николаевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, вопрос качества образования, это вопрос национальной безопасности, потому что от него во многом зависит будущее нашей страны. «В 2003 году, когда Виктор Янукович был еще премьер-министром, он это прекрасно понимал, и именно тогда была учреждена программа «Школьный автобус», - напомнил А.Клюев.

Он сообщил, что за 9 лет действия программы - с 2003 по 2011 годы - был поставлен 1091 автобус по всей Украине. Однако, по его словам, в 2008-2009 годах выполнение программы было прекращено. Секретарь СНБО Украины отметил, что уже в 2010 году по поручению Президента Украины Виктора Януковича действие программы было возобновлено.

«В этом году будет поставлена 1000 автобусов, а в следующем году - уже 1370 единиц», - сообщил он.

«Я думаю, что до следующего учебного года мы должны отчитаться перед Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем, что его программа выполнена. И я думаю, что до 1 сентября 2013 года вся территория Украины будет обеспечена школьными автобусами», - заявил А.Клюев.

Секретарь СНБО также сообщил, что с учетом автобусов, переданных сегодня Николаевской области, в этом году дети различных регионов Украины уже получили 600 новых школьных автобусов.

В свою очередь руководитель Николаевской областной госадминистрации Николай Круглов подчеркнул, что за период с 2003 по 2011 годы в рамках программы «Школьный автобус» область получила от государства всего 45 автобусов, а в этом году школьники получат к 1-му сентября сразу 37 новых машин.

«Я считаю, что эта государственная программа, которая сегодня так активно выполняется, повышает не только качество обеспечения образования в сельских районах, а еще и стимулирует развитие всей экономики Украины», - отметил А.Клюев. Он подчеркнул, что программа направлена на приобретение автобусов именно украинского производства, что означает сознательную поддержку отечественного производителя, создание новых рабочих мест.

Справка УНИАН. В Украине за пределами доступности к школе проживает почти треть украинских школьников. Так, в начале 2011 учебного года за пределами пешеходной доступности проживали более 282 тыс. учеников, а школьными автобусами смогли воспользоваться немного более 203 тыс. учеников.