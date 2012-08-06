«Укрзализныця» из-за жары усилила меры по безопасности движения

«Укрзализныця» в связи с повышением температуры воздуха усилила меры по безопасности движения железнодорожного транспорта, в частности усилила постоянный контроль за нагреванием рельсов, сообщили УНИАН в ведомстве.

В жаркие летние дни на некоторых участках дороги рельсы железнодорожного полотна нагреваются до более чем 50°С. По правилам эксплуатации железной дороги, если температура рельсов выше 50°С, то скорость движения поездов ограничивается. Предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 до 18 часов.

В настоящее время проводится усиленная проверка состояния железнодорожного полотна. Так, работники организовали ежедневные дополнительные обходы путей, во время которых с помощью путеизмерительных и дефектоскопических приборов проверяют состояние рельсошпальной решетки и зазоры в стыках рельсов. Измерение температуры рельсов в период наиболее высоких температур проводится каждый час.

Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. Это может деформировать путь и, таким образом, угрожать безопасности движения. Для обеспечения безопасности движения поездов при высоких температурах воздуха в путевом хозяйстве «Укрзализныци» используются средства диагностики: путеизмерительные вагоны (15 шт.), вагоны-дефектоскопы (13 шт.), автомотрисы дефектоскопные (2 шт.), съемные рельсовые дефектоскопы 1200 шт.), тележки путеизмерительные с регистрацией параметров (53 шт.).

На каждой из 108 дистанций пути температура рельсов контролируется с помощью температурных постов (по 3-4 на каждой дистанции). При превышении допустимых температурных норм и с учетом состояния пути руководитель дистанции может принять решение об ограничении установленной скорости движения поездов.

Кроме того, для контроля температуры рельсов при проведении путевых работ используются переносные электронные термометры, поскольку при превышении норм температуры в рельсах запрещено выполнять определенные ремонты на пути.