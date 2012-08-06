Азаров за повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым повысить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после посещения Дарницкой автомобильной школы Общества содействия обороне Украины в Киеве.

Он отметил, что государство проводит работу по улучшению качества дорог.

«Но также совершенно ясно, что если бы вечером ехали по городу и стоял бы знак: не больше 30 км. Кто бы из вас ехал? Все смеются, улыбаются. Никто не ехал. Почему же в Германии ездят? Стоит знак не больше 30 км и едут все водители не больше 30», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что в Германии предусмотрены высокие штрафы за превышение скорости, и водители не позволяют себе нарушать правила дорожного движения.

«Они написаны практически кровью, эти правила. Значит, нужно повышать ответственность за соблюдение правил», - подчеркнул глава правительства.

Также он отметил необходимость повышения требований к подготовке водителей. По словам Н.Азарова, в среду на заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос о повышении безопасности дорожного движения.