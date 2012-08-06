Азаров считает необходимым ужесточить меры к водителям-«мажорам»

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает необходимость применения жестких мер к водителям-«мажорам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после посещения Дарницкой автомобильной школы Общества содействия обороне Украины.

«Есть проблема, что есть определенная категория водителей, которые вообще считают для себя необязательным выполнение правил. В народе их окрестили «мажорами», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине практически упразднены удостоверения, предоставляющие возможность «льготного отношения» к Правилам дорожного движения.

По словам Н.Азарова, в Украине «только три человека имеют право льготного проезда по дорогам: Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады».

«Для всех остальных должностных лиц правила незыблемы, поэтому тут надо очень серьезно посмотреть, и надо, чтобы наши органы внутренних дел за «мажорами» очень внимательно смотрели и жестко действовали в случае необходимости», - подчеркнул Н.Азаров.

Н.Азаров во время посещения автошколы лично сел за руль учебного автомобиля и вместе с инструктором выполнил несколько упражнений по вождению.