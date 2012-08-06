Польская PKP Intercity хочет утроить продажу билетов через Интернет

Варшава. PKP Intercity, одна из крупнейших в Польше железнодорожных компаний, занимающаяся перевозками пассажиров, намерена в текущем году увеличить долю продаваемых через Интернет билетов до 16% с менее 6% в прошлом году благодаря росту популярности этой услуги среди своих клиентов.

Согласно сообщению PKP IC, которым располагает УНИАН, за первые шесть месяцев текущего года компания продала через Интернет около 0,5 млн билетов, что равнозначно показателям за весь прошлый год.

"В 2010 году продажа через Интернет составляла 3,4%, в прошлом - 5,7%, а на конец текущего года, по нашим оценкам, эта доля составит в пределах от 11 до 16%", - отметила пресс-служба компании.

PKP IC сообщила, что чаще всего пассажиры покупают билет накануне праздников и выходных дней, назвав самыми популярными трассами среди интернет-покупателей Краков-Варшава-Краков, Познань-Варшава-Познань и Катовице-Варшава.

Пресс-служба напомнила, что с 15 апреля текущего года пассажиры компании могут покупать билет с помощью любого мобильного устройства без необходимости его распечатки.

Как сообщал УНИАН, в апреле PKP Intercity начала продажу билетов на свои самые дорогие поезда EIC и Express по схеме дешевых авиалиний, позволяющим их приобрести даже в 4 раза дешевле базовой цены в случае заблаговременной покупки. Компания также продает билеты на поезда под брендом TLK (Twoje linie kolejowe), которые ездят по тем же трассам, но обычно дольше, зато и стоят в 2 раза дешевле.

Справка УНИАН. Принадлежащая польскому государству PKP Intercity в прошлом году перевезла почти 37 млн пассажиров, что составило 14% всех перевезенных пассажиров на железной дороге в 38 млн Польше.

Крупнейшим пассажирским ж/д перевозчиков в стране является специализирующаяся на региональных перевозках компания Przewozy Regionalne, услугами которой в прошлом году воспользовались почти 110 млн пассажиров.