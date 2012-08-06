Польская PKP Cargo сократила чистую прибыль на 3%

Варшава. Крупнейший в Польше грузоперевозчик железнодорожным транспортом госкомпания PKP Cargo в первой половине текущего года сократила чистую прибыль до 99,1 млн злотых с 102,3 млн (по текущему курсу 1USD=3,3PLN) злотых в январе-июне прошлого года.

Согласно сообщению компании, ее выручка за аналогичный период снизилась на более чем 10% - до около 670 млн долларов при падении грузоперевозок на 15% - до 55,6 млн тонн.

«Больше всего упали перевозки сырья и строительных материалов, в том числе, материалов для строительства дорог и цемента. Значительно упали также перевозки угля», - сообщила компания.

Член правления PKP Cargo Марек Залешны, которого цитирует пресс-служба, отметил, что компания сумела получить практически такую же чистую прибыль за первое полугодие благодаря сокращению расходов.

«Надеемся, что во втором полугодии нам удастся отработать часть потерь и по итогам года получить более 60 млн долларов чистой прибыли», - отметил он.

Компания заметила, что за первые шесть месяцев направила на инвестиции почти 90 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% - до 1,6 млрд долларов.

Справка УНИАН. PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%. В первой половине текущего года ж/д перевозчики сократили перевозку грузов в стране на 9% - до 111,6 млн тонн.