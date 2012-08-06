ДЖД завершила размещение облигаций серии «С» в размере 300 млн грн

Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» (ДЖД) завершило первичное размещение трехлетних процентных облигаций серии «С» на 300 млн грн по номиналу, сообщил УНИАН представитель андеррайтера выпуска инвесткомпании «Спарта капитал».

При этом он не назвал покупателей займа, размещавшегося с конца января 2012 года.

В рамках этого облигационного выпуска ДЖД выпустила 300 тыс. облигаций номиналом 1 000 грн.

ДЖД рассчитывает, что размещение этих облигаций будет стимулировать модернизацию и конкурентоспособность производственных фондов, систему скоростного продвижения транзитных перевозок, а также позволит частично погасить существующую задолженность.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в первом полугодии 2012 года увеличила чистую прибыль в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 45,6 млн грн. При этом, компания сократила перевозку грузов за этот период на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).