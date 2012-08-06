В ГАИ считают виновными в пробке возле Цюрупинска водителей

В Управлении ГАИ в Херсонской области считают, что в образовавшейся сегодня возле Цюрупинска пробке в несколько километров – от развилки трассы М17-М14 до села Раденск во многом виноваты водители.

Как сказал УНИАН начальник Отдела организации дорожного движения УГАИ в Херсонской области Игорь Кононенко, на создание затора во многом повлияло несоблюдение Правил дорожного движения со стороны водителей, которые хотели ускорить проезд сложного участка, несмотря на предупредительные знаки и присутствие сотрудников ГАИ.

«Люди на дороге ведут себя так, как и в жизни. Обгоняют, подрезают, едут прямо на регулировщиков, по встречной полосе. А потом возмущаются, что их не пропускают. Работники ГАИ вместе с дорожниками действуют в сложной обстановке. Но появление таких пробок - редкое явление. Обычно машины идут практически без задержек», - подчеркнул И.Кононенко.

По его словам, на указанном участке дороги транспорт движется только по одной полосе движения в семафорном режиме – партиями в несколько десятков машин, сначала с одной стороны, потом с другой.

Ремонтные работы на трассе М17 (Е97) в районе Цюрупинска начались 25 июля. Ордер на проведение ремонтных работ у субподрядчика - фирмы «ДорЛидер» действует до 30 октября. Фирма проводит расширение дороги и укладку слоя асфальта. На данный момент ремонтируется участок между Цюрупинском и развилкой трасс М17 и М14, что создает неудобства для водителей автомобилей, особенно в пиковые часы – утром с 8.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 19.00. Пропуск автомобилей, основная масса которых движется в Крым или из Крыма, производится по одной полосе в семафорном режиме.

«Согласно регламенту таких работ, они производятся только в дневное время суток. Также ситуацию осложняет поток грузового транспорта, который движется в сторону оптового сельхозрынка в Больших Копанях», - сообщил И.Кононенко.

При этом И.Кононенко отметил, что, к сожалению, из-за несвоевременного выделения средств на указанные работы их не удалось произвести до пиковых сроков туристического сезона, то есть, до 1 июля.