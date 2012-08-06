В Польше зафиксировано рекордное снижение регистрации новых авто

Варшава. Польше в прошлом месяце зарегистрировано 20,656 тыс. новых автомобилей, что является худшим показателем с июля 2007 года и свидетельствует о все более сложной ситуации автомобильного рынка избежавшей рецессии страны после начала в конце 2008 года мирового экономического кризиса.

Как сообщает в понедельник Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl) со ссылкой на исследующий польский авто рынок локальный институт Samar, регистрация новых автомобилей в прошлом месяце в годовом выражении снизилась почти на 10%.

"Падение к показателям июня (на 10,5%) является обычным сезонным явлением, но снижение к июлю прошлого года - это свидетельствует о кризисе", - сказал глава Samar Войчех Джевецкий, напомнив, что в июне год к году регистрация упала на почти 6%.

Он отметил, что последние данные свидетельствуют о худшей ситуации польских компаний, которые, по оценкам экспертов, должны были обеспечить рост рынка за счет обновления своего автомобильного парка.

"На частного клиента нет смысла рассчитывать", - сказал В.Джевецкий.

По данным Samar, в прошлом месяце в Польше больше всего зарегистрировано автомобилей марки Skoda, но все равно на более, чем 15% меньше, чем в июле прошлого года.

Больше всего уменьшил продажи итальянский Fiat - на более 50%, а автомобили этой марки заняли десятое место в списке самых популярных продаваемых в Польше машин.

"Регистрация Ford упала наполовину к июлю прошлого года, Renault - на 42%, a Opеl - на 10%", - отмечает Gazeta Wyborcza .

В то же время ряд производителей сумели увеличить продажи: корейские Hyundai и Kia (на 25 и 21%), японская Toyotа (на 22%), VW (на почти 10%), а также на 0,3% увеличилось количество новых зарегистрированных Nissan.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году жители Польши купили около 930 тыс. автомобилей по сравнению с почти миллионом купленных машин в 2010 году, в том числе, 275 тыс. новых машин.

Справка УНИАН. В Польше, по данным национального статистического ведомства GUS, на начало прошлого года было зарегистрировано более 17 млн частных автомобилей.