Авиакомпания «Армавиа» отказывается от самолетов Sukhoi Superjet-100

Москва. Первый коммерческий эксплуатант новейших российских пассажирских лайнеров «Sukhoi Superjet-100» армянская авиакомпания «Армавиа» отказывается от самолетов этой модели из-за их несоответствия заявленному ГОСТу.

Об этом сообщил владелец компании «Армавиа» Михаил Багдасаров, передает армянское информагентство АрмИнфо.

«Да мы намерены отказаться также от первого «Sukhoi Superjet-100», но не по причине долгов по обслуживанию перед ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», а по причине несоответствия самолетов заявленному ГОСТу», - сообщил М.Багдасаров.

При этом он опроверг информацию о том, что «Армавиа» отказывается от первого Sukhoi Superjet-100 из-за долгов по обслуживанию самолета перед производителем «Гражданские самолеты Сухого».

Пресс-служба «Армавиа» сообщила, что отказ от самолетов данной можели вызван тем, что в течение года эксплуатации лайнеру потребовался ремонт.

Сообщается, что два SSJ-100 в раскраске «Армавиа» находятся сейчас на аэродроме в Жуковском.

Как сообщал УНИАН, первый самолет Sukhoi SuperJet-100 получила в эксплуатацию авиакомпания ArmAvia и назвала его в честь Юрия Гагарина. 21 апреля 2011 года самолет совершил свой первый рейс из Еревана в Москву.

«Объеденная авиационная корпорация» России реализовывает два проекта в одном классе гражданских самолетов – SSJ-100, а также совместно с Украиной – АН-148/158.

Однако после избрания Михаила Погосяна, который ранее возглавлял концерн «Сухой», президентом ОАК, предпочтение было отдано развитию проекта SSJ-100.