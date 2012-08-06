Оформление грузовых документов на перевозку морским транспортом упростят

Мининфраструктуры упрощает процедуры оформления перевозочных грузовых документов на перевозку морским транспортом, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

С этой целью ведомством разработан соответствующий проект приказа «О внесении изменений в Правила оформления грузовых перевозочных документов на перевозку морским транспортом», который выносится на публичное общественное обсуждение.

Документом предлагается внесение ряда изменений в действующую процедуру оформления грузовых документов, которые позволят значительно сократить время, необходимое для оформления грузов, а также будут способствовать уменьшению сверхурочного простоя грузового автотранспорта в порту, обеспечат непрерывность процесса обработки грузов в портах.

В частности, действующими в данное время Правилами установлен запрет на исправления в бланках грузовых перевозочных документов. Это приводит к тому, что в случае каких-либо ошибок или исправлений в документах возникает необходимость их переоформления – как следствие, тратится дополнительное время, возникают задержки автотранспортного средства.

В разработанном же Мининфраструктуры проекте приказа закрепляется возможность проведения таких исправлений в документах, лицом, которое их выдало.

Еще одно важно нововведение – применение электронного документооборота через Единую информационную систему порта. В частности, актом устанавливается, что в случае функционирования в порту Единой информационной системы преимущество предоставляется именно электронному документообороту.

При этом формат электронных перевозочных документов, а также порядок их обращения будет определяться специальной рабочей группой. Такая рабочая группа будет создаваться из представителей администрации порта, заинтересованных министерств, ведомств, других пользователей Единой информационной системы.

Таким образом, принятие и реализация положений нормативно-правового акта позволит оптимизировать транспортный процесс в морских торговых портах, а также создаст благоприятные условия для роста рыночной активности отечественных субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают на рынке международных перевозок.

Замечание и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются на протяжении 30 календарных дней со дня опубликования проекта приказа в письменном и/или электронном виде.