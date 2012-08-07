Попов: "Мы не ставим цель полностью вытеснить частного перевозчика, но есть стандарты"...

К концу года по программе обновления общественного транспорта на линиях в Киеве будут курсировать 400 новых троллейбусов и автобусов:

Как сообщили в пресс-службе КГГА, об этом заявил председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

По его словам, обеспечить качество и безопасность пассажирских перевозок в столице можно только обновив муниципальный транспорт, который вытеснит с рынка опасные маршрутки.

«Если мы сохраним такие темпы, то в следующем году обновим 80% подвижного состава пассажирского транспорта. Я убежден, что это позволит снять с линий значительное количество морально и технически устаревших маршруток. Кроме того, ценовая политика в сфере пассажирских перевозок, реализуемая городскими властями, приведет к тому, что большинство жителей города все же будут выбирать муниципальный транспорт, ведь проезд в нем не только более комфортный и безопасный, но и дешевле », - подчеркнул А.Попов .

Глава КГГА добавил, что столичная власть настроена заменить большинство частных маршрутных автобусов на современные комфортабельные коммунальные автобусы, троллейбусы и трамваи.

«Мы не ставим цель полностью вытеснить частного перевозчика, но есть определенные стандарты, и столичный транспорт должен им отвечать. Если перевозчик готов обновлять подвижной состав - мы готовы предоставлять маршруты. Однако, качество и безопасность общественных перевозок должна соответствовать высоким требованиям », - подчеркнул А.Попов.