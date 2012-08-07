Запуск "Протона" закончился нештатно. Выводимые им спутники - опасный космическим мусор

Нештатно закончился запуск "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи. Это произошло из-за сбоя в работе разгонного блока "Бриз-М". По предварительной информации, включение маршевой двигательной установки блока произошло в расчётное время, однако выключение двигателей произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд, сообщается на сайте Роскосмоса.

Спутник связи "Экспресс-МД2" создан в Центре имени Хруничева совместно с итальянским подразделением Thales Alenia Space. Это второй космический аппарат серии "МД", разработанный и изготовленный российским предприятием. Космический аппарат предназначался для осуществления непрерывной круглосуточной ретрансляции потоков информации различного направления в системе спутниковой связи и вещания РФ.

Находящаяся на аварийной переходной орбите космическая головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутников связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3" неуправляема, поэтому может представлять потенциальную опасность для других космических объектов, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Исходя из имеющейся и пока самой предварительной информации, после сбоя в работе разгонный блок со спутниками стал неуправляемым, хотя и наблюдается наземными средствами слежения. Так как провести дополнительную коррекцию орбиты его полета, судя по всему, не представляется возможным, космическая головная часть превратилась в космический мусор, потенциально угрожающий другим космическим объектам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ОСАО "Ингосстрах" застрахует запуск и эксплуатацию на орбите космического аппарата "Экспресс-МД2" на сумму 1,177 миллиарда рублей. Стоимость контракта - 180,08 миллиона рублей.

Космический аппарат связи "Телком-3" создан ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" (ОАО "ИСС") в кооперации с российскими и зарубежными предприятиями по заказу индонезийской компании РТ Telekomunikasi Indonesia Tbk (Джакарта). Спутник должен был обеспечить связь и телевизионное вещание в Индонезии и Индокитае.