В Крыму упал в воду и затонул частный вертолет, пилоту удалось спастись

Вчера, 6 августа, в 21 часов 25 минут в Сакском районе Крыма в акватории Черного моря, на расстоянии 200 м от берега, частный геликоптер „Robinson R44” из-за отказа муфты привода винта упал в воду и затонул.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пилот (житель Харькова) самостоятельно добрался до берега, в медицинской помощи не нуждается.

Остаток горючего на борту составлял 30 л.