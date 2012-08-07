В Киеве за сутки зафиксировано 679 случаев нарушения ПДД водителями

В Киеве за сутки зафиксировано 679 случаев нарушения правил дорожного движения водителями и 23 – пешеходами.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГАИ г. Киева.

За сутки сотрудники столичной ГАИ задокументировали 679 нарушений ПДД со стороны водителей, из них наиболее характерные: превышение скорости – 311; нарушение правил проезда перекрестков - 12, нарушение ПДД пешеходами - 23. Кроме того, за нарушение ПДД в части остановки и стоянки к ответственности привлечены 104 водителя. Кроме того, зафиксировано 39 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В течение суток в столице было зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.

Как сообщал УНИАН, в августе столичная ГАИ проводит месячник безопасности дорожного движения. В рамках месячника Госавтоинспекция проводит целевые отработки «Пьяный водитель - преступник», «Скорость» и «Обгон», направленные на снижение аварийности и предотвращение нарушений Правил дорожного движения.