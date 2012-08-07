«Укрзализныця» увеличила число вагонов в поездах на крымском направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») максимально обеспечивает потребности пассажиров в перевозках, в частности, и в наиболее востребованном крымском направлении. Так, ведомство увеличило количество вагонов на популярном крымском направлении на 74 по сравнению с прошлым годом.

Об этом на брифинге во вторник, 7 августа, сообщил первый заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Укрзализныця» включила в состав поездов в крымском направлении на 74 вагона больше, чем в прошлом году. Это притом, что из-за старения подвижного состава рабочий парк пассажирских вагонов по сравнению с прошлым годом сократился на 860 вагонов», – отметил И.Бреус.

В целом, в течение июня-июля 2012 г. в крымском направлении железнодорожным транспортом доставлено 2,217 млн пассажиров, что на 4% больше уровня прошлого года. Также на отдых железнодорожным транспортом перевезено 4042 организованные группы детей – для них реализовано 202,7 тыс. мест.

Для обеспечения перевозок в крымском направлении предусмотрена 101 пара поездов, из которых: 24 – круглогодичных; 71 – назначены на летний период; 6 – разовых.

В связи с повышенным спросом, к графиковых летним поездам «Укрзализныцей» назначены еще 3 дополнительных поезда сообщением Киев – Симферополь. С середины июля начали курсировать поезда №294/293 Киев – Симферополь и № 231/232 Симферополь – Киев, а с 11 августа будет курсировать поезд №561/562 Киев – Симферополь.

«Лето – это всегда пиковый период пассажирских перевозок. Потому на железных дорогах Украины увеличено количество вагонов и схемы существующих поездов. Так, за два месяца лета в состав поездов в крымском направлении дополнительно было включено 333 вагона, которые осуществили 504 рейса», – сообщил И.Бреус.

Пассажирам, желающим железнодорожным транспортом добраться в Феодосию и Евпаторию, из-за перегруженности направлений предлагается проезд с пересадками через Симферополь и Джанкой.

По Крымской дирекции железнодорожных перевозок работает 7 передвижных дополнительных касс, которые обслуживают около 40 здравниц, пансионатов и других мест отдыха в Севастополе, Алуште, Ялте, Феодосии и Евпатории. Ежегодно такими передвижными кассами за сезон реализуется 10-15 тыс. билетов.