Темпы прироста продажи ж/д билетов через Интернет ежемесячно составляют 1-1,5%

Темпы прироста продаж билетов на поезда через сеть Интернет в Украине ежемесячно составляет 1-1,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 7 августа, во время брифинга сообщил первый заместитель директора Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«На сегодняшний день у нас продажа проездных документов через Интернет составляет… За июль оформлено 456 тыс. проездных документов, это составляет 3,6% от общего количества. Если взять рост продаж через Интернет, то темпы роста с мая составляют 1-1,5% ежемесячно. То есть, пассажир пользуется этой услугой», - отметил он.

По словам И.Бреуса, на сегодня продажу билетов на поезда обеспечивают 160 касс: «На сегодняшний день для обеспечения продажи проездных документов на летний период работает дополнительно 160 касс, 7 из них передвижные в крымском регионе».

Самыми востребованными направлениями остаются Феодосия и Евпатория.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» увеличила количество вагонов на популярном крымском направлении на 74 по сравнению с прошлым годом.

В целом, в течение июня-июля 2012 г. в крымском направлении железнодорожным транспортом доставлено 2,217 млн пассажиров, что на 4% больше уровня прошлого года. Также на отдых железнодорожным транспортом перевезено 4 042 организованные группы детей - для них реализовано 202,7 тыс. мест.