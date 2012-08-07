За два месяца «Укрзализныця» перевезла в дальнем сообщении 31,8 млн пассажиров

На протяжении июня-июля 2012 года железнодорожным транспортом Украины в дальнем сообщении перевезено 31,8 млн пассажиров, в том числе в июне — 15,155 млн пассажиров, в июле (по предварительным данным) – 16,652 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 7 августа, в ходе брифинга сообщил первый заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

По его словам, потребности в перевозках обеспечиваются максимально. Так, за два летних месяца в состав поездов дополнительно был включен 941 вагон на 2711 рейсов. Это при том, что из-за старения подвижного состава рабочий парк пассажирских вагонов по сравнению с прошлым годом сократился на 860 вагонов.

И.Бреус также подчеркнул, что сегодня самое востребованное направление — крымское. «В крымском направлении у нас в графике предусмотрена 101 пара пассажирских поездов: 24 круглогодичных, 71 летний поезд и 6 разовых. В принципе, размеры движения в крымском направлении у нас сохранились на уровне прошлого года», - сказал он.

В целом для обслуживания поездов формированием железных дорог Украины используется свыше 5 тыс. пассажирских вагонов, из которых около 2 тыс. оборудованы системой кондиционирования воздуха, а остальные – системой вентиляции.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует этим летом перевезти в дальнем сообщении более 46 млн пассажиров.