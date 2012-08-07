УЗ ко Дню Независимости может пополнить поездами популярные направления

Ко Дню Независимости Украины, 24 августа, «Укрзализныця» пополнит поездами востребованные направления в случае сокращения спроса на другие направления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 7 августа, в ходе брифинга сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус, отвечая на вопрос, будет ли ведомство увеличивать количество поездов на популярных направлениях ко Дню Независимости.

«У нас практически все схемы движения поездов заполнены. Единственное, весь подвижной состав, который будет на каких-то направлениях не задействован, или чуть меньшим будет спрос, например, на РЖД, на Беларусь, если там снизится пассажиропоток, то те вагоны будут задействованы для пополнения схем поездов во всех направлениях там, где будет спрос», - подчеркнул И.Бреус.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует этим летом перевезти в дальнем сообщении более 46 млн пассажиров.