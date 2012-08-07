Донецк получил отсрочку по погашению кредита на закупку транспорта к Евро-2012

Донецк получил отсрочку по погашению кредита, выданного городу на закупку транспорта к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, донецкий городской голова Александр Лукьянченко на пресс-конференции подтвердил, что для оплаты Львовскому автобусному заводу заказанных троллейбусов потребовалась отсрочка платежа по кредиту, взятому для этих целей.

Он объяснил, что после того, как Донецк взял кредит, «была изменена схема отчисления налога с физических лиц, и в городском бюджете стало оставаться не 75%, а 50% (703 млн грн), при этом сумма изъятия в государственный бюджет не изменилась. И в этом году мы не сможем полностью рассчитаться за автобусы – оплатим лишь 64 млн грн». «Банк пошел нам навстречу и отсрочил остальные платежи», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, коммунальное коммерческое предприятие Донецкого горсовета «Донэлектроавтотранс» по результатам открытого тендера приобрело у ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ) 40 автобусов на общую сумму 71,8 млн грн (с НДС).

В частности, предприятие приобрело 30 городских автобусов и 10 туристических автобусов.

Дата договора – 30 января 2012 года. Срок поставки – до конца марта 2012 года.