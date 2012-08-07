Экс-начальник Измаильского порта возглавил "Авлиту"

Генеральным директором компании «Авлита», входящей в холдинг "Портинвест", назначен Юрий Фуртатов, ранее занимавший должность начальника Измаильского морского торгового порта.

Как сообщила УНИАН пиар-директор "Портинвеста" Елена Светличная, Ю.Фуртатову было предложено возглавить "Авлиту" в связи с необходимостью реализовать новые инвестиционные проекты.

«С нашей стороны это было взвешенное решение», - сказала Е.Светличная.

По ее словам, нового руководителя коллективу лично представил генеральный директор «Портинвеста» Александр Смирнов.

Новый руководитель уже провел встречу с главой горадминистрации Севастополя Владимиром Яцубой.

Сергей Посохов, который до этого возглавлял «Авлиту», будет переведен на должность директора по развитию «Портинвеста».

Как сообщал УНИАН, 1 августа исполняющий обязанности начальника Измаильского морского торгового порта Юрий Фуртатов, который год занимал этот пост, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

В это же время появилась информация о возможном назначении Ю.Фуртатова гендиректором стивидорной компании «Авлита», входящей в состав холдинга «Портинвест» (группа СКМ).

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» — перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской.

Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн тонн грузов, из которых 2 млн тонн приходится на металлопродукцию и 3,5 млн тонн — на зерно.

Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн одновременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов — 1200 тонн в час, с автотранспорта — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час.

100% акций АО «СК «Авлита» принадлежит СКМ (SCM, Систем Кэпитал Менеджмент). Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» — портовый холдинг СКМ.