Железные дороги Украины с начала года перевезли 12,3 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины с начала года по 8 августа перевезли 12,3 млн тонн зерновых, в том числе 10,7 млн тонн — на экспорт, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Во внутреннем сообщении Донецкая железная дорога перевезла 468,3 тыс. тонн, Приднепровская ЖД - 883,1 тыс. тонн, Южная ЖД - 4049 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога - 3260 тыс. тонн, Львовская железная дорога - 780 тыс. тонн, Одесская железная дорога - 2851 тыс. тонн.

Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

За сутки в среднем загружались 1004 вагона, или 63,4 тыс. тонн.

“Вагонов для перевозки данного вида грузов пока достаточно - в целом инвентарный парк вагонов-зерновозов “Укрзализныци” составляет 11 579 вагонов, но для планирования и ритмичной работы железной дороги необходим предварительный заказ со стороны владельцев груза”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июня “Укрзализныця” перевезла 10,3 млн тонн зерновых, в том числе 9,1 млн тонн — на экспорт.