В Украине введут свидетельство профподготовки водителей коммерческого транспорта

Министерство инфраструктуры планирует ввести свидетельство профессиональной подготовки водителей коммерческого транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

Он напомнил, что в конце 80-х в начале 90-х годов, чтобы получить право на перевозку людей на городских маршрутах, водитель должен был предоставить информацию о трех годах безаварийной работы на легковом транспорте или на грузовом транспорте грузоподъемностью до 3,5 тонн, а для междугородного и международного сообщения - еще два года работы водителем второй категории.

К.Ефименко сказал, что сегодня министерство предлагает ввести подготовку водителей для работы на коммерческом транспорте.

По его словам, это будет сделано «путем введения свидетельства профессиональной подготовки такого водителя».

«Оно будет требовать навыки управления автобусом, подготовку работы водителя с пассажирами, оказание домедицинской помощи и др.», - сказал он.