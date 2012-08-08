Мининфраструктуры в течение 3-5 лет осуществит укрупнение автоперевозчиков

Министерство инфраструктуры планирует в течение 3-5 лет осуществить укрупнение автоперевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

Он сказал, что в конце 80-х - начале 90-х годов в Украине было 730 перевозчиков и, соответственно, их деятельность было довольно легко контролировать.

Вместе с тем, на сегодняшний день, отметил первый заместитель министра, количество перевозчиков без такси составляет 18 тысяч. К.Ефименко отметил, что это при том, что за два последние года их количество было уменьшено на 15 тысяч.

Он сказал, что обеспокоенность вызывает тот факт, что количество перевозчиков, которые имеют только один автобус, составляет более 11 тысяч.

По словам К.Ефименко, проводить технический контроль в таких условиях очень тяжело.

«Поэтому одна из мер министерства – поэтапное, без социальных скандалов и конфликтов в течение 3-5 лет... укрупнение перевозчиков», – сказал он.