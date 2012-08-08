УЗ 8 августа зафиксировала 9 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на утро 8 августа 2012 года зафиксировала 9 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на Приднепровской железной дороге заброшено 4 поезда, или более 160 дефицитных полувагонов. Подвижные составы не приняты грузовладельцами и брошены на подходах к станциям Кривой Рог-Главный и Марганец.

На Донецкой железной дороге на подходах к станции Коммунарск не перемещаются 5 грузовых поездов, или почти 170 вагонов.

“Задержки вагонов заказчиков услуг «Укрзализныци» носят систематический и прогрессирующий характер, - говорится в сообщении. - В частности, предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Такая практика несоблюдения регламента операций погрузки-выгрузки, простой вагонов и целых поездов на подъездных путях предприятий приводят к потерям погрузочных ресурсов”.

Кроме того, в “Укрзалиныце” подчеркивают, что брошенные поезда нередко препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов на магистральных путях, что также приводит к финансовым потерям железной дороги, которые пока не возмещаются.

“По причине неэффективного использования грузовых вагонов страдают отечественные предприятия и экономика Украины в целом. «Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата дефицитного подвижного состава”, - резюмируется в сообщении.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.