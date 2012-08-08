За первое полугодие в Украине ликвидировано 22 места концентрации ДТП

За первое полугодие 2012 года в Украине ликвидировано 22 места концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно предоставленной информации, количество таких мест в 2012 году сократилось до 220.

По состоянию на 2005 год мест концентрации ДТП насчитывалось 540, в 2006 году их стало меньше на 70 участков, в 2007 - на 78, в 2008 — на 63, в 2009 - на 47, в 2010 - на 19, в 2011 - на 21.

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