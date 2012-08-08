Киев увеличит подвижной состав городской электрички
Киев планирует увеличить подвижной состав городской электрички на три электропоезда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил журналистам в ходе награждения работников Юго-Западной железной дороги за подготовку и проведение Евро-2012.
«Мы сейчас стоим на этапе реконструкции еще трех поездов, которые будут эксплуатироваться в этом проекте», - сказал он.
А. Попов также отметил, что реализация проекта строительства новой ветки киевского метрополитена начнется в текущем году.
Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс». С января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года были открыты еще 12 станций городской электрички.
С января 2012 года подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.
ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.