Картограф Google теперь доступен в Украине

Сегодня сервис «Картограф Google» (Map Maker) стал доступен в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Google.

Сервис позволяет украинским пользователям обновлять информацию о географических объектах местного значения, например, об улице, местном стадионе, парке и др., тем самым принимая участие в создании детальной карте мира.

Как только дополнения того или иного украинского пользователя будут утверждены, они сразу же появляются на Картах Google, Google Планета Земля и Картах Google для мобильных устройств, точно отображая район пользователя.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г., компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика.