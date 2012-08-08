ЮЗЖД работает над усовершенствованием технологий обслуживания поездов Hyundai

Юго-Западная железная дорога работает над усовершенствованием технологий обслуживания скоростных поездов Hyundai.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин в среду, 8 августа, журналистам после награждения работников железнодорожной магистрали за подготовку и проведение Евро-2012.

«Есть над чем работать, есть варианты по усовершенствованию этой техники и технологий по обслуживанию. Конечно, железнодорожники начали практически с чистого листа. Мы откатку закончили практически за неделю до начала Евро-2012. Поэтому были большие сложности в сроках. Те задачи, которые были поставлены для реализации этого проекта, они были практически невыполнимы по срокам. Но железнодорожники справились. Сегодня дошлифовывается, доделывается, и выявленные недоделки, конечно же, устраняются», - сказал он.

В свою очередь присутствующий на награждении председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов отметил, что не считает этот проект провальным из-за частых поломок поездов.

«Сегодня это один из самых современных вариантов, который используется во всем мире. Компания Hyundai известна. Любой технике, чтобы она заработала, необходимо определенное время, поезда - это не исключение. Я абсолютно убежден в том, что такая технология и такого уровня техника будет работать многие годы... Поэтому я вижу в этом перспективу, тем более что правительство и дальше идет в том направлении, чтобы приобрести такой движимый состав», - отметил А.Попов.

А.Кривопишин добавил, что ЮЗЖД произвела ремонт более 1 тыс. км путей на сумму почти 1,5 млрд грн для обеспечения скоростного движения от Киева в направлении Львова, Харькова, Донецка, а сегодня проводится капитальный ремонт путей в сторону Днепропетровска.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem. Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.

В настоящее время поезда Hyundai курсируют между Харьковом и Киевом, Львовом и Киевом, Донецком и Киевом.