Правила ведомственной регистрации транспортных средств изменены

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон возлагает задачу по проведению обязательного технического контроля и ведомственной регистрации транспортных средств на уполномоченные органы внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и оперативно-спасательной службы гражданской защиты.