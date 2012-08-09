Жуткое ДТП под Симферополем: пострадали 17 человек, из них - двое детей

17 человек были доставлены в медицинские учреждения г. Симферополя в результате серьезного ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» и бортового автомобиля «Газель».

Как сообщает Главное территориальное управление МЧС в Крыму, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на въезде в г. Симферополь (11-й км трассы «Симферополь-Харьков») поступило в службу спасения в 5 часов 8 минут 9 августа. К месту аварии немедленно был направлен оперативно-спасательный автомобиль, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГАИ.

После прибытия к месту аварии спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали двери в салон микроавтобуса, поскольку она была сильно деформирована и не позволяла выбраться пострадавшим пассажирам, после чего стали оказывать им первую помощь и транспортировали в машины скорой помощи. Всего было привлечено 6 машин «скорой медицинской помощи» Службы медицины катастроф, 13 человек были доставлены в 6-ю городскую больницу г. Симферополя, 2 человека - в ЦРКБ Симферопольского района и 2 ребенка - в республиканскую детскую клиническую больницу.

8-летний мальчик, житель г. Кременчуга, находится в детской больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаные раны лица. 8-летняя девочка (г. Кременчуг) получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом правой ключицы и правой плечевой кости.

Из 13 человек, доставленных в 6-ю городскую больницу, трое находятся в реанимации, 1 - в травматологии и 2 - в хирургическом отделении. В настоящее время медики проводят обследование остальных 7 пострадавших.

По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес» следовал из Полтавской области в Крым, в его салоне находилось 16 человек (15 пассажиров и водитель), в сторону Симферополя двигался и грузовой автомобиль «Газель-33021» (в салоне находился водитель и пассажир), с грузом мяса. На расстоянии 11 км от Симферополя два автомобиля двигались в попутном направлении по трассе «Харьков-Симферополь» и столкнулись, кто был виновником ДТП - сейчас устанавливается.

В итоге ДТП оба автомобиля вылетели с трассы в кювет. «Газель» практически разорвало, двигатель лежал в 5 метрах от автомобиля, кабина и кузов сильно деформированы. Микроавтобус с сильно поврежденной правой передней частью вылетел с автодороги и лег на левую сторону.

Проводится расследование обстоятельств происшествия, работает следственно-оперативная бригада.