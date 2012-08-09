ПЖД за 7 месяцев увеличила грузоперевозки на 2,2% - до 67,816 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июль 2012 года перевезла 67,816 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (66,358 млн тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, каменного угля перевезено около 9,247 млн тонн, кокса – 767 тыс. тонн, флюсов – 1,989 млн тонн, железной и марганцевой руды, – 37,048 млн тонн (в том числе на экспорт – 15,39 млн тонн), черных металлов – 8 млн тонн, строительных грузов - более 2,921 млн тонн, промышленного сырья и формировочных материалов – 1,641 млн тонн, цемента – 627 тыс. тонн, зерна– 868,5 тыс. тонн. Также за отчетный период ПЖД перевезла более 853 тыс. тонн граншлака, 774 тыс. тонн химикатов и 380 тыс. тонн продовольственных товаров. По итогам июля 2012 года ПЖД увеличила по сравнению с июлем 2011 года грузоперевозки на 8,3% - до более 10,248 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.