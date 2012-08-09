Медведев устроит "разгон" соответствующим ведомствам за космические неудачи

Москва. Из-за космических неудач Россия теряет авторитет и миллиарды рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиумам российского правительства.

«Я не знаю, какова причина гибели спутников – будь-то разгонный блок, механическое повреждение, элементарное разгильдяйство и все вместе, умноженное на традиционное разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно. Мы теряем авторитет и миллиарды рублей», - сказал Д.Медведев.

Он сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по проблемам космической отрасли России.

По его словам, соответствующие структуры должны доложить предложения.

Как сообщал УНИАН, 7 августа российская ракета «Протон-М» не смогла вывести на заданную орбиту два спутника связи «Экспресс-МД2» и «Телком-3».