«Укрзализныця» за 7 месяцев отремонтировала более 1,5 тыс. км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за январь-июль 2012 года отремонтировала всеми видами ремонта 1 512 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, с начала года проведена модернизация 294,4 км путей, что составляет 110% от планового задания, проведен капитальный ремонт 345,5 км путей (105% к плану), средний ремонт - 408,3 км путей (101%), комплексно-оздоровительный ремонт путей - 464 км (104%).

Также за 7 месяцев т.г. железнодорожники заменили новыми 805 комплектов стрелочных переводов и отремонтировали 376 комплектов.

Напомним, что всего в планах «Укрзализныци» на 2012 год предусмотрено модернизировать 472 км путей, осуществить капитальный ремонт на 651,1 км путей, средний - на 769 км путей и капитально-оздоровительный ремонт - на 820 км путей. Планируется также заменить 684 комплектов стрелочных переводов новыми.