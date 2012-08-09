Узбекистан ввел дополнительную плату за въезд иностранных автоперевозчиков

Правительство Узбекистана с 1 августа ввело дополнительную плату за въезд иностранных автоперевозчиков.

Согласно постановлению правительства, обнародованному 9 августа, иностранные автоперевозчики должны заплатить по 1 доллару за каждый километр проезда, в случае если фактическая масса автотранспорта будет более 50 тонн.

Скорректированы также и тарифы за превышение фактических осевых нагрузок относительно допускаемых при проезде тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам.

В частности, при превышении нагрузки на каждую ось автотранспорта более чем в 2 раза, 1 километр проезда каждой оси с нагрузкой, превышающей допускаемую, обойдется в 2 доллара.

"Данные меры введены для обеспечения сохранности и поддержания эксплуатационного состояния международных автомобильных магистралей страны, упорядочения проезда тяжеловесов на территории республики", - сообщается в документе.

В настоящий момент ставка сбора за въезд и транзит с иностранных грузовых автотранспортных средств и автобусов, пересекающих границу Узбекистана с Таджикистаном, составляет 265 долларов за единицу автотранспорта, передает РИА "Новости".