Железные дороги Украины в январе-июле уменьшили перевозку грузов на 0,2%

Железные дороги Украины, по ожидаемым данным, в январе-июле 2012 года перевезли 262,7 млн тонн грузов, что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Объем грузооборота за 7 месяцев т.г. составил 138,6 млрд т/км, что больше прошлогоднего уровня на 0,9%.

Также сообщается, что в январе-июле услугами железных дорог воспользовались 288 млн пассажиров, что меньше показателя аналогичного периода 2011 года на 2,3%. Пассажирооборот против предыдущего года уменьшился на 2,7%.

По информации «Укрзализныци», уплата платежей в госбюджет и целевые фонды за 7 месяцев составляет 7,7 млрд грн, что больше показателя января-июля 2011 года на 6%, в том числе в госбюджет перечислено 2,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн тонн, и перевезли 495,7 млн пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году. Грузооборот железных дорог Украины в 2011 г. составил 243,9 млрд т/км - на 6,3% больше плана и на 11,8% больше показателей 2010 года.

Объем транзитных перевозок в 2011 году увеличился на 9,2% по сравнению с 2010 годом - до 51 млн тонн, что на 7,4% больше запланированного.