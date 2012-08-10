KDM Shipping в июле выручила за перевозку грузов 1,7 млн долл.

Варшава. Украинский судоходный перевозчик KDM Shipping в прошлом месяце за транспортировку 58,864 тонн грузов получил от своих клиентов 1,659 млн долларов.

Об этом компания сообщила в пятницу в отчете, не предоставив, однако, при этом сравнительных данных в годовом и в месячном выражении.

Специализирующая на перевозках грузов и пассажиров судами типа "река-море" KDM Shipping сообщила, что крупнейшую долю в выручке обеспечила перевозка зерна - 40%, или 669 тыс. долларов за транспорт 20,916 тыс. тонн зерна.

Компания также перевозила цемент (около 20% выручки), полевой шпат (14%) металлолом (11%), древесину и гипс (по около 7,5%).

Средняя цена перевозки тонны груза в зависимости от его типа составила от 19,5 тыс. (за шпат) до 33,9 тыс. (за металлом).

KDM Shipping сообщила, что 58,5% выручки обеспечили поставки в порты Турции, 34% - России, а остальное - Украины.

Стоимость перевозки тонны груза в среднем стоила от 23,7 тыс. долларов в российские порты до 31,8 тыс. в турецкие.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году компания перевезла 665 тыс. тонн грузов в сравнении с 529 тыс. в предыдущем году и 632 тыс. в кризисном 2009, поставив более трети всех грузов в порты Турции, около 26% в России, около 22% в Украине и 12% в Грузии.

Справка УНИАН. Дебютировавшая вчера на Варшавской фондовом рынке и зарегистрированная на Кипре KDM Shipping владеет грузовым флотом из 8 судов, способным перевозить 25,2 тыс. тонн, 8 пассажирскими теплоходами и Херсонским судостроительным заводом.

В прошлом году грузовые перевозки обеспечили ей 80% выручки, составившей 29,2 млн долларов .

KDM Shipping в прошлом году увеличила чистую прибыль почти в 3 раза - до 14,2 млн долларов.