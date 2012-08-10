С 10 августа вступает в действие закон о поддержке программной индустрии

С 10 августа вступает в действие Закон «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК) относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» №142 от 9 августа 2012 года.

Напомним, 30 июля Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции», который, в частности, предусматривает временное освобождение от налогообложения НДС операций по поставкам программной продукции, созданной в результате осуществления экономической деятельности — с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года.