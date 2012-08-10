Перевозчики Киевской области готовы отстаивать свои права акциями протеста

Водители пригородных маршрутов Киева готовы выйти на акции протеста, требуя отменить недавно проведенный Киевской областной администрацией тендер, в результате которого они могут потерять право на обслуживание 178 областных пассажирских маршрутов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители инициативной группы автоперевозчиков.

«Колонна уже сегодня хотела проехать с мирной акцией протеста под стены Киевской обладминистрации. Но на Окружной дороге нашу колонну заблокировали и не дали проехать”, - сообщила член инициативной группы перевозчиков Елена Любомирская, уточнив, что одного из организаторов акции - Богдана Хмельницкого - даже арестовали.

“Мы вынуждены выходить на акции протеста. У нас отнимают бизнес, который начинали наши отцы”, - добавила Анна Полищук, представляющая компанию-перевозчика “Клайт”.

По мнению части перевозчиков, тендер от 7 августа был проведен с многочисленными нарушениями, а поэтому является незаконным.

Кроме того, Е.Любомирская, представляющая перевозчика “Надия 2000”, отметила, что победителями тендера на перевозку пассажиров в Киевской области стали компании, близкие к руководству области, а также малоизвестные компании, не работавшие в этой сфере и не имеющие достаточно транспортных средств.

«Теперь они звонят действующим перевозчикам и говорят, чтобы мы работали по их документам», - сообщила Е.Любомирская.

Среди фирм-победителей оказались «Пивнич-Транс», «Стар-авто», «Транс», которые, по мнению Е.Любомирской, контролируются предпринимателем Сардаряном Суреном.

В связи с этим часть недовольных перевозчиков призывают председателя Киевской областной администрации Анатолия Присяжнюка отменить результаты проведенного тендера.

«Мы готовы выходить на другой конкурс – Министерства транспорта, мы не боимся этого. Но дайте нам возможность честно участвовать в этом конкурсе», - заявила Е.Любомирская.

В свою очередь, заместитель председателя Киевской областной администрации Владимир Максименко в комментарии УНИАН высказал удивление острой реакцией части перевозчиков на проведенный 7 августа тендер, уточнив, что они готовы к диалогу со всеми компаниями, занимающиеся пассажирскими перевозками в области.

"Еще лицензию никто ни у кого не забирал. Все продолжают работать. Мы готовы всех выслушать", - сказал В.Максименко, добавив, что с частью недовольных перевозчиков ему уже удалось переговорить.

Одновременно В.Максименко опроверг обвинения, что в тендере победили фирмы, близкие к руководству области, уточнив, что окончательно с результатами тендера конкурсная комиссия определится 14 августа.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области работают свыше 100 перевозчиков.

В апреле вице-премьер-министр – министр транспорта Борис Колесников заявил, что Мининфраструктуры будет поддерживать борьбу с преступными группировками, которые якобы контролируют автовокзалы и перевозчиков Киевской области.

В рамках борьбы с нелегальными междугородними автоперевозчиками в первом квартале 2012 г. Глававтотрансинспекция составила 1 462 протокола о нарушениях, ГАИ – 698 протоколов, МВД – 62 протокола, правоохранительными органами задержано за штрафплощадках 30 транспортных средств, принадлежащих нелегальным автоперевозчикам, в том числе по одному ведется процесс реализации его по решению суда.

Ранее Мининфраструктуры также заявило, что может запретить использование на регулярных пассажирских междугородних автоперевозках арендованных транспортных средств.