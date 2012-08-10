Польша отозвала работников консульства в Луцке из-за нарушений при выдаче виз

Варшава. Министерство иностранных дел Польши отозвало всех визовых консулов и генерального консула Марека Мартинека из своего представительства в Луцке в связи с выявленными нарушениями при выдаче виз.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом директор консульского департамента МИД Польши Мирослав Гаевский сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что проведенная работниками министерства проверка, которая завершилась вчера, выявила ряд нарушений в Консульстве Польши в Луцке. Среди таких нарушений М.Гаевский назвал предоставление "преференциальных условий" для получения виз части заявителей, которые могли получить визы вне очереди, и создание "виртуальной очереди" официальным посредником - визовым центром VFS Global в Луцке, работу которого должны были контролировать работники консульского учреждения.

М.Гаевский сказал, что работники МИД не обнаружили в действиях консульских работников "непосредственных доказательств" коррупции, отметив, что такие материалы уполномочены собирать правоохранители.

"Мы не можем этого подтвердить с помощью механизмов, которые мы имеем, и единственное, что могли сделать в ситуации, когда нет полного доверия к консулам, - полностью их заменить", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

М.Гаевский уточнил, что из консульства отозваны все 5 визовых консулов, а также генконсул М.Мартинек в связи с тем, что не обеспечил соответствующий надзор за процессом выдачи виз.

Как сообщал УНИАН, о коррупции в консульстве Польши в Луцке в начале августа написала GazetaPolskaCodziennie, по данным которой в состав преступной группы, которая занималась нелегальной выдачей виз, входят, по меньшей мере, три работника консульства, в том числе консул.

По данным источника УНИАН, эта группа, в которую также входят местные предприниматели и которая действует уже второй год, продавала шенгенские визы многократного использования от 300 до даже 900 евро, в то время как официальная плата за них для украинцев составляет 35 евро.

В МИД Польши отмечали, что всесторонне способствуют расследованию дела о нелегальной выдаче виз в Украине, и обещали уволить дипломатов в случае выдвижения им официальных обвинений в коррупции.

Польская прокуратура, которая с 2011 года расследует дело о нелегальной выдаче виз в Украине, сообщила, что ни одному из польских дипломатов таких обвинений не выдвинуто, а расследование продлено до конца текущего года.