«Укрзализныця» требует от грузовладельцев эффективно использовать вагоны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса и требует от грузоотправителей и грузовладельцев эффективного использования предоставленных им вагонов.

«Сейчас из-за неудовлетворительной организации работы некоторые клиенты «Укрзализныци» систематически задерживают вагоны и целые поезда», - говорится в сообщении ведомства, переданном агентству УНИАН.

Как сообщает пресс-служба, дольше всего под выгрузкой на предприятиях простаивают вагоны с углем, коксом, металлоломом и флюсами. «В ожидании выгрузки вагоны простаивают под таможенными операциями, в ожидании результатов проб анализа качества угля и кокса, из-за недостаточной емкости складских площадей и из-за неудовлетворительного состояния путевого хозяйства предприятий», - отмечают в «Укрзализныце».

Также сообщается, что за 7 месяцев 2012 года потери грузовых ресурсов из-за нарушения грузовладельцами нормативных сроков погрузки-выгрузки составили 321,1 тыс. вагонов. В частности, в июле «Укрзализныця» потеряла более 54 тыс. вагонов. «Только Приднепровская железная дорога «недосчиталась» 30,7 тыс. вагонов, Юго-Западная - 15,3 тыс., Южная - 4,9 тыс., Львовская - 3,3 тыс.», - указывается в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что есть и положительные тенденции. В частности, в июле текущего года среднее время нахождения вагонов на подъездных путях Донецкой железной дороги сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,26 часа (18,4%) и составило 23,33 часа.

В июле текущего года снизили время простоев по сравнению с аналогичным периодом 2011 года: «Донецксталь метзавод» ст. Донецк на 17,84 часа, «Новотроицкое рудоуправление» ст. Велико-Анадоль на 11,26 часа, «Ясиновский коксохимзавод» ст. Криничная на 3,83 часа, «Авдеевский коксохимзавод» ст. Авдеевка на 1,08 часа.

В то же время некоторые предприятия увеличили время нахождения вагонов на подъездных путях, в частности «Алчевский меткомбинат» ст. Каракуба - среднее время увеличилось по сравнению с прошлым годом на 14,3 часа и составило 60,98 часа, основные причины - очистка вагонов после выгрузки, анализ качества металлолома, таможенное оформление. «Ухудшил показатели использования вагонов «АрселорМиттал Кривой Рог», сейчас предприятие держит вагоны в среднем по 115 часов при норме 71 час - увеличение к прошлогоднему составляет около 5 часов. «Интерпайп Новомосковский трубный завод» - 51 час при норме 6,9 часа, за год увеличилось 18 час. «Евраз Баглейкокс» - 56 часов при норме 24, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 23 часа», - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отмечают, что на сегодня плата за использование вагона, находящегося под операциями погрузки и выгрузки, в десятки раз меньше, чем доходность грузового вагона при перевозке грузов. «Из-за низких ставок за использование вагона «Укрзализныця» не имеет финансовых средств воздействия на ситуацию», - говорят в ведомстве.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.