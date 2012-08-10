Дешевые электрички «Харьков-Белгород» могут вернуть

Вопрос относительно возвращения дешевых электричек сообщением «Харьков-Белгород» решается.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины на Южной железной дороге, сегодня более 150 пассажиров электропоезда повышенной комфортности сообщением «Харьков-Белгород» заблокировали отправление подвижного состава, требуя возвращения электричек, которые ездили на этом направлении раньше.

Как сообщил начальник Управления МВД Украины на Южной железной дороге генерал-майор милиции Андрей Мельниченко, в 8.40 утра в дежурную часть линейного отдела на ст. «Харьков-пассажирский» Управления МВД Украины на Южной железной дороге поступило сообщение о том, что на территории терминала на железнодорожной колее белгородского направления проводится несанкционированный митинг: собираются люди, которые выдвигают определенные требования к руководству Южной железной дороги.

«Я лично осуществил выезд к месту события, где находилось больше 150 граждан. Причиной, побудившей этих людей к перекрытию железнодорожного пути, стала отмена поездов сообщением «Харьков-Белгород» (Российская Федерация). Информация об этом событии была доведена до Генерального консула Российской Федерации, который находится в городе Харькове. Была проведена встреча инициативной группы граждан с консулом, а также с представителями Харьковской облгосадминистрации и железной дороги», – отметил А.Мельниченко.

По его словам, эти вопросы обсуждены и сейчас находятся на стадии решения.

«Причина – это спор между двумя субъектами ведения хозяйства, в частности, Юго-Восточной железной дорогой Российской Федерации и Южной железной дорогой Украины», – отметил руководитель управления.

А.Мельниченко также заверил, что при поддержке главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина этот вопрос теперь решается.

После встречи с инициативной группой и возвращения к месту события в 14.30 люди разошлись.

Начальник управления отметил, что в данном случае милиция обеспечивала охрану общественного порядка и действовала в рамках действующего законодательства. Граждане были предупреждены об ответственности по соответствующим статьям Уголовного и административного кодексов Украины.

Как сообщал УНИАН, с 10 августа по инициативе российской стороны - ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), которая является партнером Южной железной дороги в осуществлении пригородных перевозок в международном сообщении, отменяются пригородные поезда на маршруте Харьков - Белгород. При этом курсирование «белгородских» электричек формирования ЮЖД и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет ограничена приграничными станциями Казачья Лопань и Наумовка, соответственно, без заезда на территорию смежного государства.

По данным пресс-службы Южной железной дороги, сегодня утром на ст. «Харьков-пассажирский» более 100 человек, которые вышли на платформу, купив в том числе билеты на другие электропоезда, заблокировали отправление электропоезда Харьков – Белгород, который должен был отбыть в 8.50.

Люди требовали вернуть дешевые пригородные электрички Харьков–Белгород, которые с сегодняшнего дня были отменены. По данным пресс-службы, стоимость проезда в новом электропоезде повышенной комфортности составляет 67 грн, в то время стоимость проезда в старых электричках составляла около 20 грн.