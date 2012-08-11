Электропоезда Харьков-Белгород отменены из-за прекращения финансирования Россией

Пригородные электропоезда сообщением Харьков - Белгород (РФ) были отменены в связи с прекращением финансирования с российской стороны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Южной железной дороги Виктор Кузьменко.

«Сегодня сложилась ситуация исключительно экономического плана, которая не имеет никакого отношения к политике. Это не конфликт между Украиной и Россией, Южной железной дорогой Украины и Юго-Восточной железной дорогой РФ, это чисто финансовый вопрос. В связи с отсутствием денежных средств российской компанией «Черноземье» прервано пригородное железнодорожное сообщение между Белгородом и Харьковом», - сказал В.Кузьменко.

По его словам, согласно договору компания «Черноземье» и правительство Белгородской области финансировали пассажирские перевозки на паритетных началах. В связи с тем, что одна из сторон прекратила финансирование, компания «Черноземье» оказалась не в состоянии оплатить использование украинской инфраструктуры. За это в месяц российская сторона платит 250-300 тыс грн. Украинская сторона пользуется российской инфраструктурой меньше, и платит 120-150 тыс грн в месяц.

В свою очередь, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Андрей Моченков отметил, что вопрос, связанный с организацией перевозок, носит экономико-социальный характер.

«Вопросы относительно электропоездов повышенной комфортности и социальных электропоездов не связаны. Поезда повышенной комфортности существуют для того, чтобы быстро добраться до Белгорода. Что касается перевозок между сельскими населенными пунктами между Харьковом и Белгородом - это отдельный вопрос, который в настоящее время носит экономико-социальный характер», - сказал А.Моченков.

В.Кузьменко также отметил, что 10 августа во избежание массовых беспорядков на объекте повышенной опасности - железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский» поезд повышенной комфортности «Харьков - Белгород» был отменен. «Движение электропоезда повышенной комфортности не будет возобновлено, пока не будет урегулирована конфликтная ситуация. Украинская сторона готова в любой момент возобновить сообщение между Харьковом и Белгородом», - сказал В.Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, с 10 августа по инициативе российской стороны - ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), которая является партнером Южной железной дороги в осуществлении пригородных перевозок в международном сообщении, отменяются пригородные поезда на маршруте Харьков - Белгород. При этом курсирование «белгородских» электричек формирования ЮЖД и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет ограничено пограничными станциями Казачья Лопань и Наумовка, соответственно, без заезда на территорию смежного государства.

По данным пресс-службы Южной железной дороги, 10 августа утром на ст. «Харьков-Пассажирский» более 100 человек, которые зашли на платформу, купив в том числе билеты на другие электропоезда, заблокировали отправление электропоезда Харьков - Белгород, который должен был отбыть в 8.50.

Люди требовали вернуть пригородные дешевые электрички Харьков - Белгород, которые с 10 августа были отменены. По данным пресс-службы, стоимость проезда в новом электропоезде повышенной комфортности составляет 67 грн, в то время как стоимость проезда в старых электричках была около 20 грн.