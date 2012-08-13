ДТП в Луганской области: поселковый голова сбил троих велосипедистов

В Новопсковском районе Луганской области поселковый голова, двигаясь на автомобиле по автодороге сообщением «Новоайдар-Новопсков», сбил троих велосипедистов.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, ДТП произошло в ночь на 11 августа. В результате ДТП двое пострадавших от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, один госпитализирован в реанимационное отделение Луганской областной клинической больницы.

Прокуратура области против чиновника, который был за рулем автомобиля, возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3, ст. 135 ч. 1 УК Украины. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.115 УПК Украины. В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия. Ход расследования дела прокуратурой области взят на контроль.