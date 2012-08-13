Аэропорт «Борисполь» за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 10% - до 4,8 млн человек

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» за январь-июль 2012 года увеличило обслуживание пассажиров на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 4,802 млн человек.

Как говорится в сообщении аэропорта, количество рейсов «Борисполя» за 7 месяцев 2012 года составило 58,163 тыс., в том числе 29,095 тыс. рейсов - на отправку и 29,068 тыс. рейсов - на прибытие.

Аэропорт а январе-июле 2012 года увеличил обработку грузов на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 18,96 тыс. тонн, обработка почты увеличилась на 4% - до 3,114 тыс. тонн.

В июле 2012 года услугами аэропорта «Борисполь» воспользовались около 968 тыс. пассажиров — на 7% больше, чем в июле 2011 года. Аэропорт обслужил 10,19 тыс. рейсов, обработал 2,609 тыс. тонн грузов и 413 тонны почты.

В частности, 1 июля, в день проведения финального матча Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, аэропорт «Борисполь» обслужил 630 рейсов, в том числе 358 - на прибытие и 272 - на отправку. Услугами аэропорта в этот день воспользовались более 39 тыс. человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.