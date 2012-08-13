Аэропорт «Одесса» получил сертификат аэродрома по первой категории посадки ICAO

Международный аэропорт «Одесса» получил сертификат соответствия аэродромного комплекса первой категории посадки ICAO.

Как говорится в сообщении аэропорта, согласно сертификату, выданному Госавиаслужбой Украины, аэродром аэропорта «Одесса» способен принимать воздушные суда индекса 4С, в том числе А321, А320, A319, Boeing 737 (-300/ -400/ -500/ -600/ -700/ -800), вертолеты всех типов и более легкие воздушные суда.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Пассажиропоток Международного аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров, за 6 месяцев 2012 года пассажиропоток вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 381,5 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.