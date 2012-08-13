В Украине производство автомобилей и автобусов за 7 месяцев сократилось на 20%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 46 516 единиц, что почти на 20% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, производство легковых автомобилей за 7 месяцев текущего года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало на 21,7% - до 42 691 единиц, производство коммерческих автомобилей выросло на 10,6% - до 1 998 единиц, а выпуск автобусов вырос на 12,6% - до 1 827 единиц.

В июле производство автотранспортных средств сократилось на 30,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 6 698 единиц.

При этом, выпуск легковых автомобилей в течение прошлого месяца снизился на 32% и составил 6 149 единиц, а выпуск коммерческих автомобилей упал на 41,5% - до 207 единиц с 354 в июле 2011 года.

В свою очередь, выпуск автобусов в июле вырос до 342 единиц, что на 25,7% больше показателя июля прошлого года.

При этом лидером производства легковых автомобилей в июле текущего года стал «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ») – 4 392 автомобиля (5 545 в июле 2011 года), коммерческих автомобилей - «Автокраз» с показателем в 97 автомобилей (114 в июле 2011 года) и производства автобусов – корпорация «Эталон», выпустившая 130 единиц продукции (97 в июле 2011 года).

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).