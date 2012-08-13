Для проезда Януковича на похороны Рухадзе освободили от машин трассу Донецк-Енакиево

В Донецкой области для проезда кортежа Президента Украины Виктора Януковича, принимавшего участие в похоронах мэра г. Енакиево Сергея Рухадзе, полностью освободили междугородную автотрассу Донецк - Енакиево.

Как передает корреспондент УНИАН, инспекторы ГАИ на выезде из Енакиево остановили два автобуса с журналистами, которые возвращались с похорон, запретив выезжать на донецкую трассу.

На требование журналистов объяснить, кто конкретно распорядился не выпускать автобусы на совершенно свободную трассу, работники ГАИ ничего не ответили. В то же время из переговоров работников ГАИ между собой по рации журналисты узнали, что трассу перекрыли, поскольку по ней будет следовать Президент.

Только минут через 15, выяснив что-то у начальства, инспекторы ГАИ разрешили автобусам с журналистами выехать на трассу в направлении Донецка. При этом сотрудники ГАИ просили водителей автобусов «быстренько проезжать».

Проезжая по автотрассе, журналисты увидели, что на ней нет ни одного транспортного средства в обоих направлениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня прошел похорон Енакиевского городского головы Сергея Рухадзе, который умер 11 августа.

В церемонии прощания приняли участие Президент Украины Виктор Янукович вместе с депутатом Ринатом Ахметовым, председателем Донецкой ОГА Андреем Шишацким, председателем облсовета Андреем Федоруком, мэром Донецка Александром Лукьянченко, а также сыном Президента Александром Януковичем, народным депутатом Юрием Иванющенко, представителями местной власти.